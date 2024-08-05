Paris 2024'te 100 metrede altın madalya ABD'li Noah Lyles'ın!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles altın madalya kazandı.
ABD'li Noah Lyles, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 100 metrede altın madalya kazandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 100 metre finali nefes kesti.
Son metrelerde gerilerden gelerek müthiş bir atağa kalkan ABD'li Noah Lyles 9.79'luk derecesiyle altın madalyaya uzanırken, Jamaikalı Kishane Thompson aynı derecenin (9.79) binde 5 saniye farkıyla gümüş, ABD'li Fred Kerley 9.81'le bronz madalya elde etti.