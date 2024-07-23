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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Paris 2024 Olimpiyatları'nda bilet rekoru! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Paris 2024 Olimpiyatları'nda bilet rekoru!

        Paris 2024 Olimpiyatları, tarihin en fazla bilet satılan oyunları olurken, 1996 yılındaki Atlanta Olimpiyat oyunlarındaki bilet sayısının rekoru kırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 12:37 Güncelleme: 23.07.2024 - 12:37
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        Paris 2024'te bilet rekoru!
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        Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyat oyunları için çıkarılan 10 milyon adet biletin 9.3 milyonluk bölümü satıldı.

        Bilet fiyatları; 90, 250, 500, 900, bin 600 ve 2 bin 700 avro olarak belirlenirken, 2 bin 700 avroluk bilet sahipleri, yemek servisi de bulunan paket için 3 bin 850 avro ödeme yaptı.

        ATLANTA 1996'NIN REKORU KIRILDI

        ABD'nin Atlanta kentinde 1996 yılında gerçekleştirilen oyunlarda 8.3 milyon adet bilet satılırken, bu rekor 28 yıl sonra Paris'te kırıldı.

        Paris'te satışa çıkarılan biletlerden 90, 250 ve 500 avroluk olanlar tükendi. 900, bin 600 ve 2 bin 700 avro fiyatla satılan biletler de tükenmek üzere.

        EV SAHİPLERİNİN AÇILIŞ FIRSATÇILIĞI

        Bilet fiyatlarının 3 bin 850 avroya kadar çıktığı Paris 2024 Olimpiyatları'nda Sen Nehri'ni gören evlerin sahipleri de bu durumu finansal açıdan fırsata çevirmek istiyor.

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        Açılış töreni için evlerini kiralamak isteyen ev sahipleri, 26 Temmuz için 20 bin avronun üzerinde kiralama bedeli belirledi.

        TÜRKİYE TÖRENDE 191.SIRADA

        Olimpiyat tarihinde ilk kez açılış töreni şehrin içinde yapılacak ve halka açık olacak.

        Açılış törenini bilet alarak takip etmek isteyenler için tribün kurulurken, halka açık bölümler de bulunacak.

        Sen Nehri üzerinde 6.5 kilometrelik hat boyunca kafileler teknelerle açılış töreninde yer alacak. Tören, Trocadero Meydanı'nda son bulacak.

        Türkiye, törende 191. sırada geçiş yapacak. Olimpiyatların doğuş yeri olarak adlandırılan Yunanistan, kafilede ilk sırada yer alacak. İkinci sırada ise mültecilerin takımı olacak. Fransızcaya göre alfabetik olarak sıralama yapılacak. 2032 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Avustralya 203. sırada, 2028 Olimpiyatları'nın ev sahibi ABD ise 204. sırada yer alacak. Oyunların ev sahibi Fransa ise son sırada açılış törenine katılacak.

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