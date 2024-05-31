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        Haberler Gündem 3. Sayfa Parçalara ayırdığı kişinin sırtına eşinin baş harfini yazmış! - Son dakika haberi

        Her detay ayrı vahşet! Parçalara ayırdığı kişinin sırtına eşinin baş harfini yazmış

        İstanbul'da, çöp konteynerinde parçalara ayrılmış olarak cesedi bulunan 79 yaşındaki Nihat Salih'in sırtında bıçakla çizilmiş "M' harfi yazıldığı ortaya çıktı. Harfin tutuklanan şüphelinin eşinin baş harfi olduğu belirlend

        Giriş: 31.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:13
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          İstanbul Pendik'te ortaya çıkan ve kan donduran cinayetle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

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          Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 4 ayrı çöp konteynerinde 16 parçaya ayrılmış şekilde cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih cinayeti ile ilgili yakın arkadaşı, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek tutuklandı.

        • 3

          ÖLDÜRDÜP SIRTINA KARISININ BAŞ HARFİNİ ÇİZMİŞ

          Maktulün otopsi incelemisinde ise tüyler ürperten bir detay ortaya çıktı. Nihat Salih’in sırtında bıçakla yazılmış ‘M’ harfi çiziği tespit edildi. Yapılan incelemede, 'M'. harfinin tutuklanan şüphelinin eşinin baş harfi olduğu öğrenildi.

        • 4

          İddialara göre Nihat Salih’i boğarak öldüren katil zanlısı daha sonra bıçakla da eşinin baş harfi olan ‘M’ harfini maktulün sırtına çizerek yazdı.

        • 5

          EVİNİN ETRAFINDAKİ ÇÖPLERE ATMIŞ

          Adım adım ortaya çıkarılan detaylar şöyle gelişti; Şüpheli Bilal Dilek’in evinin yanındaki konteynerden kan izleri olan battaniye çıktı. Evin diğer yanında bulunan konteynerden de Salih’in gövdesi, evin üst sokağında bulunan konteynerden de kol ve bacaklar bulundu.

        • 6

          Eve 200 metre uzaklıktaki konteynerde ise Salih’in derisi yüzülmüş olan kafası bulundu. Çalışmaları konteynerlerin olduğu bölgede yoğunlaştıran polis güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

        • 7

          OLAY GÜNÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMIŞLAR

          Öte yandan ekipler Nihat Salih’in telefon görüşmelerini de incelemeye aldı. Olay günü saat 12.58’te Bilal Dilek’le bir telefon görüşmesi saptandı.

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          İncelenen kayıtlarda ise aynı gün Nihat Salih’in saat 13.03’te Bilal Dilek’in evine giderken kaydı bulundu. İncelemelerde Nihat Salih’in telefon sinyalinin saat 13.15’te kesildiği de belirlendi.

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          ÖLDÜRDÜP SIRTINA KARISININ BAŞ HARFİNİ ÇİZMİŞ

          İncelenen kamera görüntülerinde de şüpheli Bilal Dilek’in çöpe bir şeyler döktüğü tespit edildi. Kayıtlarda kovanın sapını peçete ile tutan zanlının, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ancak geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı görüldü.

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          Tespit üzerine ihbardan 2 saat sonra gözaltına alınan zanlı cinayeti işlemediğini öne sürdü.

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          EVİNDEKİ PASPASTA VE BALTADA DNA ÇIKTI

          Cinayeti itiraf etmeyen şüphelinin evinde yapılan aramalarda bulunan balta, bıçak gibi kesici aletlere incelenmek üzere el konuldu. Polis, üzerinde leke bulunan halı ve koltuk örtüsünü de alarak kriminal şubeye gönderdi.

        • 12

          Adli Tıp morguna kaldırılan Nihat Salih’in cesedi üzerinde yapılan incelemede dil kemiğinin kırıldığı ve boğularak öldürüldüğü kanaatine varıldı. Kriminal laboratuvarında yapılan incelemede halı ve örtü üzerinde Nihat Salih’e ait DNA izleri de bulundu.

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          BABASININ YANINDA HAYVAN KESMİŞ

          Katil zanlısı Bilal Dilek’in İstanbul’a gelmeden önce çobanlık yaptığı ve babasının hayvan kesim yerinde çalıştığı belirlendi. Zanlının uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının olduğu, Nihat Salih’in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu tespit edildi.

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          Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan katil zanlısının cinayetten önce Nihat Salih’ten 150 lira karşılığında 3 adet uyuşturucu hap aldığı iddia edildi

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          Olayda kullanılan balta, ceset parçasının atıldığı kova, maktulün kan lekesinin bulunduğu paspas ve evin dağınık içinin görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

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