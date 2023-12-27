Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Parazit filminin yıldızı Oscar ödüllü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu: Lee Sun-kyun kimdir ve intihar mı etti?

        Parazit filminin yıldızı Oscar ödüllü oyuncu Lee Sun-kyun aracında ölü bulundu

        Güney Koreli aktör Lee Sun-kyun, başkent Seul'de bir otoparkta aracının içerisinde ölü bulundu. 49 yaşındaki Lee, Güney Kore'ye En İyi Film Oscar'ını kazandıran Parazit filminde oynamıştı. Peki Lee Sun-kyun kimdir ve neden öldü?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          EVİNDE BİR NOT BULUNDU

          Güney Kore'nin haber ajansı Yonhap, Oscar ödüllü aktör Lee Sun-kyun'un intihar etmiş olabileceğini aktardı. Yonhap, Lee Sun-kyun'un yanında tüter halde bir kömür bloğu olduğunu bildirdi. Polisin Lee'nin evinde bir not bulduğu da belirtildi.

        • 2

          Parazit filmiyle tanınan Lee Sun-kyun hakkında esrar ve psikoaktif uyuşturucu kullandığı suçlamarıyla ilgili soruşturma yürütülüyordu. Lee'nin hafta sonu 19 saat boyunca ifade verdiği bildiriliyor.

        • 3

          HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

          Güney Kore medyası, uyuşturucu soruşturması sonrası aktörün televizyon ve reklam ilerini kaybettiğini aktardı. Ülkede uyuşturucu kullanımı ağır suç kapsamında soruştuluyor.

        • 4

          LEE SUN-KYUN KİMDİR?

          Lee Sun-kyun, Güney Kore'nin prestijli Ulusal Sanat Üniversitesi'nden mezun oldu. 2001 yılında ilk kez bir televizyon projesinde yer aldı.

          Ünü, Bong Joon-ho'nun Parazit filmiyle dünyaya yayıldı. Oscarlı film, küçük, karanlık bir yarı bodrum katında yaşayn yoksul bir Güney Koreli ailenin hikayesini anlatıyor.

          Parazit, filmi En İyi Film Oscarı'nı kazanan ilk Güney Kore yapımı oldu.

          Lee Sun-kyun Ekim ayında uyuşturucu kullanmak suçuyla ifade verdi ve gazetecilere "Yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle ailesinden ve kamuoyundan özür dilerim" dedi

          Lee Sun-kyun, evli ve iki çocuk babasıydı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        Kira rekoru kıran 6 ilçede mahalle mahalle kiralar
        24 saatte 280 bin yıldırım düştü, "dev dolu" yağdı!
        24 saatte 280 bin yıldırım düştü, "dev dolu" yağdı!
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        Galerici cinayetinde 4 tutuklama! İşte cinayetin nedeni!
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        'Kar şelalesi' görüntülendi
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        Rus muhalif Navalny’den ilk mesaj
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        ATM'den para çeken iş insanını böyle öldürmüş!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Protestoların 9. günü: Sırbistan'da halk sokakta!
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Mahşerin 5 atlısı yine sahnede…
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Rıdvan Yılmaz 4 yıl istiyor!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Tecavüz şüphelisi pencerede yakalandı!
        Panatasaray!
        Panatasaray!
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Prim borcu olana özel hastane kapalı
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Fiyat uçtu, kredi durdu, satış düştü
        Habertürk Anasayfa