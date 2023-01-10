'Paraya Hayır' için görkemli gala

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Fişekhane Ana Sahne’de gerçekleşen‘Paraya Hayır!’ adlı oyunun gala gösteriminde, Uygur Ailesi’nin yanı sıra; Halil Ergün, Zihni Göktay, Suna Keskin, Ayşe Kökçü, Ahmet Sezerel, Ferdi Akarnur, Anta Toros, Zeynep Tedü, Eylem Şenkal, İpek Tanrıyar, Ayşe Tolga, Yeşim Akıncı, Emine Ün, Nihan Mutlu Üçkardeşler, Şenay Araç Demir, Bennu Yıldırımlar, Ahmet Bayar, Alper Atak, Oya Anlar Onat, Nuray-Nadir Güllü gibi çok sayıda isim bir araya geldi. Uygur Sanat Tiyatrosu kurucuları Filiz-Süha Uygur çifti, tüm konukları kapıda karşılarken, salon kapasitesinin üstünde seyirci gelmesi üzerine, ek sandalyelerle izleyicilere yer açıldı.

Galaya katılan isimlerin arasında yer alan Halil Ergün, "Benim için çok önemli insanların davetlisi olarak katıldım. Uzun bir süredir tiyatro oyunlarını takip edemiyordum ama artık kaçırmayacağım. Çok güzel oyunlar sahneleniyor, o yüzden mutluyum" dedi. "BU ZAMANDA TİYATRO YAPMAK ŞÖVALYELİKTİR, HEPSİNİ GURURLA ALKIŞLIYORUM" Oyunu izlemeye Ayşe Kökçü ve Ahmet Sezerel'le birlikte katılan Zihni Göktay, oyun öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Göktay, "Güzel bir oyun, güzel bir mekan... Böyle güzel oyunların sahnelendiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Alkışları bol olsun" ifadelerini kullandı.

Dedesinin adını taşıyan Nejat Uygur'un da tiyatro oyununda sahne aldığı hatırlatılan Göktay, "Çok duygulanıyorum. Nejat ağabeyle aynı sahneyi paylaşamadım ama onun emaneti olan oyunlarda yer aldım. Şu an torununu izleyecek olmakta beni duygulandırıyor" şeklinde konuştu. Son zamandaki tiyatro oyunlarını değerlendiren Zihni Göktay, "Böyle bir zamanda tiyatro yapmak şövalyeliktir. Torunum yaşındaki gençlere gıptayla bakıyorum. Biz maddi olarak olamasak da, manevi olarak arkalarındayız" dedi.

ELİNİ ÖPTÜLER Flavia Coste’nin yazdığı, Tolga Yeter’in yönettiği oyunda; Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel rol alıyor. Oyuncular, "Bizler tiyatronun ustalarının önünde oynadığımız için hem gururlu hem de son derece heyecanlıyız. Bizim için tarihi anlar diyebiliriz" ifadelerini kullanırken, sahneye çıkan Zihni Göktay, tüm ekibi tek tek tebrik edip, tiyatroseverlere de teşekkür etti. Tüm ekibin usta oyuncunun tek tek elini öpmesi ise salondan büyük alkış aldı. Oyunda lotodan çıkan büyük ikramiye sonrası; aile içindeki çekişmeler, planlar ve davranışlar, günümüz şartlarını yakından ilgilendiren bir içerikle komedi olarak sahneye taşınıyor.

"NEJAT UYGUR’UN VASİYETİYDİ" Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Süha Uygur, "Yetişkin oyunu olarak 'Paraya Hayır' bizim dördüncü oyunumuz. Uygur Sanat Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla da öne çıkan bir tiyatro... Bunun nedeni; rahmetli babamız Nejat Uygur’un vasiyeti olması... Babam ölmeden evvel hastane odasında elimi tutarak, bana çocuk tiyatrosu kurmamı vasiyet etmişti. O gün eşim Filiz’e, 'Hemen bir çocuk tiyatrosu kuruyoruz’ demiştim. Biz dünyanın en büyük projesini de yapsak, her yıl babamın vasiyetini yerine getirerek, çocuk oyunları sahneye koyacak ve sahneden çocukların alkışların babama ulaşmasını sağlayacağız" dedi. Filiz Uygur ise eşinin sözlerine bir ilave yaparak, "Bu arada sergilediğimiz tüm çocuk oyunlarının pedagog denetiminden geçtiğini de özellikle belirtmek isterim" açıklamasında bulundu. "PARAYA HAYIR!" SAHNEYE TAŞINIYOR