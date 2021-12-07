Paraşütle atlarken ayak bileğine dövme yaptırdı

AA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt pilotu, Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayarak havada kaldığı sürede ayak bileğine dövme yaptırdı.

AA'nın haberine göre paraşüt pilotu İlker Özgüven, sol ayak bileğine kartal kanadı dövmesini, havada yaptırmak istedi.

Bir dövmeciyle anlaşan Özgüven, karada bileğine kartal kanadını çizdirdi. Özgüven, 1270 rakımlı Amanos Dağları'ndan paraşütle atlayarak dövmeyi havada 20 dakikada makineyle işletti.

İlker Özgüven, uçmakla ilgili vücudunda anı bırakmak istediğini söyledi.

Paraşüt pilotları olarak gökyüzünde kuşlar gibi özgürce uçtuklarını dile getiren Özgüven, dövme figürleri ararken internetten kartal kanadı sembolünü bulduğunu belirtti.

Daha sonra bunu ayak bileğine yaptırmak üzere bir dövmeciyle paraşüt uçuşu ayarladıklarını anlatan Özgüven, "Daha önce birkaç defa bununla alakalı denemeler yapılmış ama profesyonel anlamda makineyle yapılmamış. Burada gerçek dövme makinesiyle havada dövmeyi tamamlayıp iniş yaptık" ifadelerini kullandı.

Dövme sanatçısı Ufuk Kozan da 10 yıldır dövme sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Havada ilk kez dövme yaptığını belirten Kozan, "Çok zor oldu ama bir o kadar da zevkli ve hiç unutamayacağım bir çalışmaydı" dedi.