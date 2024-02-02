Paraşütçünün gökyüzünde kahvaltı keyfi viral oldu

"Dünya'da yapılmamış birçok projeyi ve lezzeti gökyüzüne taşıdım. Bunların arasında yatak odası uçurdum, oturma odası uçurdum, Adana'nın lezzetlerini gökyüzünde uçurdum. Gökyüzünde mangalda Adana yaptım. Bu sefer de Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu'nun daveti ile Erzincan'a geldim. Erzincan Ergan Dağı'nda Türkiye'nin en uzun kayak pistinde bir proje geliştirdim. Yine daha önce yapmadığım ve yapılmayan bir projeye imza attım. Erzincan'ın kendine has yöresel ürünleri gökyüzüne taşıdım ve gökyüzünde kahvaltı yaptım."