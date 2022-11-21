Paraşütçü canlı yayında telefonunu düşürdü

Avcılar'da oturan ve tutkunu olduğu uçuş için Büyükçekmece'ye giden Ahmet Öz, yamaç paraşütünden canlı yayın yapmak isterken yaklaşık 200 metre yükseklikten cep telefonunu düşürdü. İlginç anlar, Öz'ün aksiyon kamerası ile kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, Avcılar'da telefon tamircisi Ahmet Öz, 5 yıldır yaptığı gibi geçen cumartesi günü yamaç paraşütü uçuşu yapmak için bir grup arkadaşıyla Büyükçekmece'de Mimaroba'ya gitti.

Buradaki yamaçtan kendisini boşluğa bırakan Öz, bir taraftan aksiyon kamerası ile kayıt yaparken, cep telefonunu da çıkararak, "Güzel bir hava var. Canlı yayın yapalım" dedikten sonra elindeki cihaz kayarak yaklaşık 200 metre yükseklikten düştü. Bir anda neye uğradığını şaşırarak, "Telefon gitti" diyen Ahmet Öz, aksiyon kamera kaydını durdurdu. Kısa süre sonra yeniden kamera kaydına geçerek, "Telefon düştü... Yapacak bir şey yok. Keyfini çıkaracağız artık" dedi.