Parasını almasına rağmen ürünü yollamadığı iddia edilen "satıcı" cezaevine gönderildi

AA

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanan Çağdaş Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen zanlı Çağdaş Ç, emniyetteki ifadesinde, bu işe internet üzerinden bir telefonu iki kişiye satarak başladığını ileri sürdü.

İnternet sitelerine farklı adresler üzerinden satış ilanları oluşturduğunu iddia eden Çağdaş Ç, 2014 yılından bu yana farklı yöntemler kullanarak yaklaşık 3 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını söyledi.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

- Olay

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 gün önce alışveriş siteleri üzerinden vatandaşların dolandırılması üzerine çalışma başlatmış, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde olduğu belirlenen ekipler operasyon düzenlemişti.

Operasyonda zanlı Çağdaş Ç, polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca sonucu gözaltına almıştı.