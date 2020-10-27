Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun ilçesinde yaşanan patlamayla ilgili yaptığı açıklamada; "İstihbarat birimlerimizin yapmış olduğu çalışma neticesinde 4 kişilik bir grubun 2 parti halinde 28 Eylül diğeri 10 Ekim tarihinde paramotor diye tabir edilen uçan aletle Münbiç'ten kalkarak Amanoslar'a indiğini tespit ettik" dedi.

Bu açıklamaların ardından "Paramotor nedir?" sorusu gündem konusu oldu. Peki Paramotor nedir? Paramotor nerede, nasıl kullanılır? İşte cevabı...

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor , motorlu bir yamaç paraşütünün ("PPG") koşum takımı ve itici kısmının genel adıdır. İki temel tip paramotor vardır. Bunlardan biri ayakla fırlatma, diğeri ise tekerlek fırlatmadır.

Ayakla fırlatma modelleri, koşum takımı, yakıt deposu, motor ve pervaneli bir şasi içerir. Koruyucu ağa sahip bir kasnak, öncelikle hatları pervanenin dışında tutar. Ünite, Yamaçparaşütünün karabinalarla takıldığı büyük bir sırt çantası gibi giyilir .

Tekerlek fırlatma üniteleri, kendi motorlarına sahip komple üniteler olarak veya bir ayak fırlatma paramotoruna eklenti olarak gelir. Genellikle 3 (üç tekerlekli) veya 4 (dörtlü) tekerlekleri vardır ve bir veya iki yolcu için koltuklar bulunur. Bunlar , genellikle çok daha ağır, daha güçlü ve farklı direksiyona sahip motorlu paraşütlerle karıştırılmamalıdır .

Bu terim ilk olarak İngiliz Mike Byrne tarafından 1980'de kullanıldı ve La Mouette, gücü o zamanlar yeni olan yamaç paraşütü kanatlarına uyarlamaya başladığında 1986 civarında Fransa'da popüler hale geldi.

Enerji santralleri, neredeyse tamamen , benzin ve yağ karışımını yakan, 80 cc ile 350 cc arasında değişen, iki zamanlı içten yanmalı motorlardır. Bu motorlar, yamaç paraşütü verimliliğine, ünite artı pilotun ağırlığına ve uçan hava koşullarına bağlı olarak saatte yaklaşık 3,7 litre (1 US Gal.) Yakıt kullanarak hızlı yüksek dev / dak itme gücü ve düşük ağırlıkları nedeniyle tercih edilmektedir. En az bir üretici, güçlü daha düşük devirde itme gücü ve daha iyi yakıt verimliliği için tercih edilen 4 zamanlı bir model üretiyor . Elektrikle çalışan birimler de mevcuttur, ancak uçuş süresi pilin elektrik kapasitesi üzerinde önemli ölçüde sınırlıdır. Csaba Lemak ilk elektrikli PPG'yi yarattı ve ilk olarak 13 Haziran 2006'da uçurdu. Wankel rotary motorlu paramotorlar da mevcuttur, ancak nadirdir.

Pilot, elle tutulan bir gaz kelebeği ile itişi kontrol eder ve kanatları fren geçişlerini veya stabilo direksiyonu, ağırlık değiştirmeyi veya üçünün bir kombinasyonunu kullanarak yönlendirir. Güçlendirilmesi dışında Yamaç Paraşütü ile aynıdır, bu nedenle yükselmek için bir yükseltinin veya termiklerin kullanılması gerekmez. Paramotor kanatları, serbest uçuş 'yamaç paraşütü' kanatlarına kıyasla özellikle güç tahrikiyle kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Bu tür kanatlar tipik olarak daha yüksek bir hız için tasarlanmıştır ve yelken kanatlarından alınan bir fikir olan sahada dengeye yardımcı olmak için bir "refleks" profili içerebilir.İngiliz tasarımcı Mike Campbell-Jones tarafından geliştirildi ve öncülüğünü yaptı. Paramotor kanatları tipik olarak, kanadın hücum açısını yavaşlatmak veya uçuş sırasında hızlandırmak için düzelticiler kullanır. Kırpılmış, pilotun maksimum hıza ulaşmasına izin verirken, içeri kısaltılmış, kalkış ve iniş için optimize edilmiş daha yavaş hızlara izin verir. Genellikle düzelticiler kanadın arkasına etki eder. Hücum açısı, pilotların ayakları tarafından itilen ve hız çubuğu adı verilen bir çubuk aracılığıyla etkinleştirilen pully tarzı bir sistemle de ayarlanabilir. Bu sistem genellikle kanadın ön ucuna etki eder. Bu sistem yalnızca uçuş sırasında etkinleştirilir ve varsayılan olarak kalkış veya inişte etkinleştirilmez. Bir motorun tork etkisine bağlı olarak, bu özellikle sert hızlanma altında kanadın dönmesine neden olabilir.

Paramotor yapmanın en zor yanı, kanadı (yamaç paraşütü) yerde kontrol etmektir. Bu kontrol hem fırlatma sırasında hem de iniş sırasında gerçekleşir. Bir paramotor pilot olmak için ilk eğitim, havadaki kanadı motor olmadan yerden yönetmeyi içerir. Bu sürece uçurtma denir ve süreçteki en karmaşık ve önemli adımdır. Kanadın zeminde uçurulması hakim olduktan sonra, dahil edilen paramotorun ağırlığı ile alıştırma yapmak için motor sürece eklenir. Tipik bir paramotor, ortalama olarak 50 lbs ağırlığında olacaktır. (23 kg),bazı modellerde 40 lbs'de hafif. (18 kg) ve 75 lbs'ye kadar çıkan bazı modeller. (34 kg.) Paramotor kanadın ve motorun boyutu pilotun ağırlığına bağlıdır.

Pilot ne kadar büyükse, kanat ve fırlatma için gereken itme gücü de o kadar büyük olur. Sağlığı oldukça iyi olan çoğu kişi bir paramotora ayakla fırlatabilir ve hatta yapay eklemli ayakla fırlatma yapan pilotlar bile vardır. Ayakla fırlatmanın fiziksel yönü ile ilgili sorunları olan kişiler, paramotorlarına üç tekerlekli bisiklet veya dörtlü eklemeyi tercih edebilir. Trike veya quad, normal bir uçak veya motorlu paraşüt gibi tekerleklerden fırlatılabilmesi için paramotorun takılabildiği bir platformdur.

Bu spor gelişti ve şimdi birçok gelişmiş pilot, kanat üstü, namlu yuvarlama ve döngü gibi aşırı manevralar yapıyor. Bu tür manevralar, karşılaşılan herhangi bir negatif G türü kanadı boşaltarak kanat hatlarının gevşemesine neden olacağı için önemli bir tehlike oluşturur. Sadece yılların tecrübesi, eğitimi olan ve yedek paraşütler gibi karşı önlemlerle birleşen çok gelişmiş pilotlar bu tür manevraları denemelidir. Yedek paraşüt, ekipmanın arızalanması veya pilotun yaptığı bir hata durumunda ciddi yaralanma veya ölümü önleyebilecek şiddetle tavsiye edilen bir ekipmandır.