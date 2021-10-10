Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu." denildi.

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