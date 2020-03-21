AA

Paraguay Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs nedeniyle hastalarımızdan birinin öldüğünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Kendisi birkaç gündür yoğun bakımda bulunuyordu." ifadeleri kullanıldı.

Yerel basında söz konusu kişinin 69 yaşında bir erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, ülkede 10 Mart'tan, 4 Nisan'a kadar, 20:00-04:00 saatleri için ilan edilen karantinanın 12 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurmuştu.

AA'nın haberine göre; nüfusu 7 milyona yaklaşan Paraguay'da 18 kişide Kovid-19 vakası görüldü.