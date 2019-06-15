Mersin'’in merkez Mezitli ilçesine bağı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde iş adamı S.S.’ye (59) yönelik motosikletli, plakaları bulunmayan ve kaskları takılı 2 şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda S.S. ve H.B. isimli vatandaşlar ayaklarından vurularak, yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

İHA'daki habere göre bölgedeki tüm kameraları inceleyen ekipler, ifadeler ışığında da çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalar neticesinde S.S. isimli kişinin birlikte yaşadığı yabancı uyruklu Ş.H.’nin eski erkek arkadaşı tarafından azmettirilen M.B.’nin para karşılığında şüpheliler A.T. ve A.E.’ye olayı yaptırdığı tespit edildi. Ardından şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, M.B, A.T. ve A.E.’yi yakalarken, olayda kullanılan 1 ruhsatsız tabanca ile motosikleti de ele geçirildi.

PARA ALDIKLARINI İTARAF ETTİLER

Şüphelilerden A.E.’nin yapılan GBT sorgusunda Erdemli ilçesi ilamat masasınca görevli memura mukavemet suçundan arandığı da tespit edildi. Emniyete getirilen şüpheliler ifadelerinde, para karşılığında olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OLAY, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, olay anı bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre kaldırımda yanındakilerle arabasına doğru yürüyen iş adamı, bir süre sohbet ediyor. Sohbetin ardından arabasına binmek için yönelen iş adamına, kasklı ve motosikletli 2 kişi, seyir halindeyken silahlı saldırıda bulunuyor. Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, iş adamı ve yanındaki ayağından yaralanıyor. Yaralılar hemen iş adamının arabasıyla, hastaneye götürülüyor.