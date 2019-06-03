Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen dijital cüzdan BKM Express, bayram harçlığını dijitalleştirdi. BKM Express’in kullanıcılarıyla buluşturduğu “Para İste” özelliği sayesinde bayram harçlığı geleneği “dijital” bir boyut kazandı.

BKM Express kullanıcıları, Ramazan Bayramı’nda bayram ziyaretine gidemedikleri aile büyüklerinden BKM Express’in “Para İste” özelliğini kullanarak harçlık talep edebiliyor.

BKM Express kullanıcıları “dijital harçlık” özelliğini kullanabilmek için belirledikleri bayram harçlığını SMS, WhatsApp ya da e-posta aracılığıyla akrabalarına iletmeleri yeterli oluyor.

‘PARA SAYMA BECERİSİNE SAHİP DEĞİLLER’

Günümüzde nakitin yerini giderek karta bıraktığına dikkat çeken BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Özellikle Z Kuşağı’nın bu değişimde etkisi büyük. Yeni neslin, paranın dijital haline olan ilgisi giderek artıyor. İngiltere merkezli University College London'da yapılan bir araştırmanın sonuçları bu durumun etkilerini ortaya koyma bakımından güzel bir örnek. Araştırmaya göre, Z Kuşağı’nda yer alan çocuklar para sayma gibi geleneksel becerilere sahip değil ve harçlık döneminin de sonuna gelinmiş durumda.”

Canko, “Biz de gençlerdeki bu alışkanlık değişiminden yola çıkarak harçlık geleneğini dijitale taşıdık. Elbette kıymetli olan, bayram gibi özel günlerde büyüklerimizin ellerini öpmek, onlarla birlikte zaman geçirmek ancak bu imkân yoksa dijitalleşmenin getirdiği avantajlardan faydalanarak harçlık geleneğimizi dijitalde sürdürmenin bir yolunu sunuyoruz” dedi.