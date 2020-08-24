Bursa'da 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan genç, uyurken koynundaki parasını almak istediği annesini bıçakladı.

Olay, geçen hafta Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 60 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.K., annesi uyuduğu sırada yanına yaklaşarak, koynundaki paraları almaya çalıştı. Uyanıp, direnmeye çalışan annesini bıçaklayan genç, daha sonra annesinin koynunda bulunan 600 lirayı alarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şüpheli Gemlik ilçesinde arkadaşının evinde saklanırken yakalandı. Emniyete getirilen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli P.K. tutuklandı.