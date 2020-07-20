Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, PNG’nin başkenti Port Moresby’deki bir hastanede göğüs kanseri tedavisi gören ve 48 yaşında olduğu bildirilen kadının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Virüsü hastanede kaptığı sanılan kadının ölümüyle ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk can kaybının yaşandığını bildiren Ulusal Kontrol Merkezi, kadının virüsten öldüğünün Port Moresby Genel Hastanesinde solunum semptomları nedeniyle ölen kişilere uygulanan rutin tükürük testlerinde ortaya çıktığını açıkladı.

PNG Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüse yakalanan 17 kişiden 8’i iyileşti.