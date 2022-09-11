Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki depremin 90 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Başkent Port Moresby'e kadar hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verdi, sonrasında uyarıyı kaldırdı.

Yollarda, binalarda hasar meydana gelirken, binalardan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.

Depremin ardından verilen tsunami uyarısı, kısa süre sonra kaldırıldı.