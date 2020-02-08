, Alanyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olurken Papiss Cisse mücadelede üç penaltı kullandı. 29. dakikada ceza sahasında Jailson'un eline topun çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla saha kenarında izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Cisse'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır, soluna uzanarak meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi. Ancak hakem Ümit Öztürk, Altay'ın kale çizgisinin önüne çıkarak kural ihlali yaptığına karar verdi ve penaltı atışını tekrarlattı. Yine topun başına geçen Cisse, bu kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Maçta ikinci yarı oynanırken Djalma Campos, Jailson'la girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalırken hakem Ümit Öztürk bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut bu penaltı öncesinde atışı Bakasetas'ın kullanmasını isterken Papiss Cisse beyaz noktanın başına gelerek topu aldı. Vuruşunda topu üst direğe nişanlayan Cisse böylece son iki sezonda Süper Lig'de kullandığı yedi penaltının beşini kaçırmış oldu.

Cisse daha önce Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve BB Erzurumspor (2) maçlarında penaltı kaçırmıştı.