Samatta'nın ardından forvet bölgesine ikinci transferini yapmayı planlayan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse ile anlaşmaya yakın. Porto'lu Ze Luis'ten yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut'un Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi olan Papiss Cisse'de karar kıldı.

Papiss Cisse, Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için saat 16.55'te İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe, İstanbul'daki görüşmenin ardından 35 yaşındaki Senegalli golcüye imzayı attıracak. Aytemiz Alanyaspor'a 2018'de transfer olan Papiss Cisse, Güney ekibinin formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 42 gol atıp, 2 asist yaptı.