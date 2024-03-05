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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Papara, T-Bank’ı satın alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Papara, T-Bank’ı satın alıyor

        T-Bank ve Papara, T-Bank'ın %50-50 oranındaki hissedarları Bankmed SAL ve Arab Bank PLC ile süren görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardıklarını açıkladılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.03.2024 - 15:17
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        Papara, T-Bank'ı satın alıyor
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        Papara, bugüne kadar yaptığı en büyük satın almaya imza atarak, büyüme yolunda ilk adımı gerçekleştirdi. Anlaşmanın finansal danışmanlığını Lucid Investment Bank, hukuksal danışmanlığını Durukan+Partners üstlendi.

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurulu’nun onayları sonrasında devir işlemlerinin tamamlanacağını belirten Papara CEO’su Emre Kenci “2023 yılında sigorta ve yatırım ürünleriyle zenginleştirdiğimiz kullanıcı deneyimini, temel bankacılık ürünlerinin de eklenmesiyle birlikte en üst seviyeye taşıyacağız. Böylelikle Papara’nın finansın her alanında hizmet veren bir “Super App” olma yolcuğunu tamamlayacağız” dedi.

        T-Bank Genel Müdürü Servet Taze ise yapmış olduğu açıklamada “T-Bank’ın bireysel ve kurumsal bankacılık alanındaki köklü uzmanlığı ve 1930’lu yıllardan bugüne kadar bankacılık sektöründe elde ettiği geniş bilgi birikimi ve deneyimi Papara’nın kullanıcı odaklı vizyonu ile güçlenerek, geleneksel bankacılık ürünlerinin yenilikçi teknolojiler ve çözümlerle daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayacak” dedi.

        Papara’nın küresel pazarlarda rekabet edebilme potansiyeline inandığını belirten Taze, bu satın almanın Türkiye’de finans alanında bir mihenk taşı olacağını ve sektörü daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

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