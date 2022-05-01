Papa Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 1 Mayıs Pazar günü Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Papa Francis Ukrayna'daki savaşı, "insanlığın korkunç bir gerilemesi" olarak nitelendirdi ve Mariupol çelik fabrikalarında mahsur kalan insanları tahliye etmek için insani koridorlar kurulması çağrısında bulundu.

Aziz Peter Meydanı'nda açıklamalarda bulunan Papa Francis, Rusya'yı üstü kapalı bir şekilde eleştirdi. Francis, Ukrayna'da barış için aylarca sürecek dualar istedi.

"Düşüncelerim Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, barbarca bombalanıp yıkıldı." diyen Papa, "Ukrayna halkının, özellikle de en zayıfların, çocukların, yaşlıların, çektiği acıları düşünerek acı çekiyor ve ağlıyorum." dedi.