Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa, İsraili'n Lübnan'ı bombalaması hakkında konuştu | Dış Haberler

        Papa, İsraili'n Lübnan'ı bombalaması hakkında konuştu

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail'in Lübnan'daki bombardımanları hakkında konuşurken, "her orantısız savunmanın ahlaka aykırı bir eylem" olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 20:19 Güncelleme: 29.09.2024 - 20:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa, İsraili'n Lübnan'ı bombalaması hakkında konuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Papa, Lüksemburg ve Belçika'yı kapsayan 4 günlük gezisini tamamlayarak bugün Vatikan'a döndü ve uçakta geziyi takip eden gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

        Bir gazetecinin, Lübnan'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik suikast için 900 kilogramlık bombalar kullanıldığına dair haberleri hatırlatarak, İsrail'in Lübnan'da ve Gazze'de çok ileri gidip gitmediği yönündeki sorusuna, "Orantısız bir durum olduğunda, ahlakın ötesine geçen baskıcı bir eğilim belirginleşir. Bir ülke, herhangi bir ülkeden bahsediyorum, gücüyle bu tür şeyleri ‘üstün’ bir biçimde yapıyorsa, bunlar ahlaka aykırı eylemlerdir." yanıtını verdi.

        REKLAM

        Papa Franciscus, savaşta dahi korunması gereken bir ahlak olduğunu kaydetti.

        Papa ayrıca "her gün Gazze'deki Katolik cemaatiyle görüştüğünü ve oradakilerin kendisine Gazze'deki zulmü anlattığını" ifade etti.

        Katoliklerin ruhani lideri, kürtaj üzerine tartışılacak bir durum olmadığını, bunun bir cinayet olduğunu vurgulayarak, "Bir insan öldürülüyor. Buna yardım eden doktorlar, bu kelimeyi kullanmama izin verin; onlar kiralık katildirler. Bu konuda tartışılmaz. Kadınların yaşamı koruma hakkı vardır. Doğum kontrol yöntemleri başka bir şeydir, bu farklı bir konudur. Karıştırmayın. Ben şimdi sadece kürtaj hakkında konuşuyorum. Ve bu konuda tartışılmaz. Üzgünüm, ama gerçek bu." yorumunu yaptı.

        Belçika’da Katolik Kilisesi’nde istismara maruz kalmış mağdurlarla bir araya geldiği anımsatılan Papa Franciscus, burada istismar mağdurlarını dinlediğini bunun bir görev olduğuna inandığını söyledi.

        Papa, istismara uğrayanlara yardım etme sorumlulukları olduğunu belirterek, "İstismara uğrayan insanlara bakmalıyız ve istismarcıları cezalandırmalıyız. Bu bir eğilimdir; bir psikiyatrik hastalıktır ve bu nedenle onlara tedavi sunmalı ve onları izlemeliyiz. Belçikalı piskoposlara korkmamalarını ve ileriye gitmelerini söyledim. Gerçek utanç, üstünü örtmektir; asıl utanç budur." ifadelerini kullandı.

        Papa, istismar hadiselerine ilişkin Vatikan bünyesinde de bir birim olduğunu ve bunun işlediğini savundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        "Sporcularımız burada destan yazacak"
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu? Cep telefonu ve kulaklığı bulundu genç kızdan haber yok
        Avusturya'da seçim sonuçlarından aşırı sağ birinci çıktı!
        Avusturya'da seçim sonuçlarından aşırı sağ birinci çıktı!
        2 ilde alevler yükseldi!
        2 ilde alevler yükseldi!
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        İsrail Hizbullah'ın üst düzey 7 ismini öldürdü
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Halı çırpma kavgasında korkunç son!
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        İngiltere'den radikal önlem: Suyu kirletene hapis
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        Dünyada bir ilk
        Dünyada bir ilk
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        Çocuklarda görülen PANS ve PANDAS sendromlarına dikkat!
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        Habertürk Anasayfa