Papa: Gazze'de durum utanç verici

Katolik Dünyasının Ruhanî Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Gazze'de giderek kötüleşen insani durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha once de İsrail'i zulüm ile suçlayan Papa Francis bu kez "Gazze'deki insani durum utanç verici ve çok ciddi. Sivillerin bombalanmasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Çocuklar donarak ölmesini ya da hastanelerin yok edilmesini de kabul edemeyiz." diyerek İsrail'in Gazzeli sivillere yaşattığı vahim durumlardan ötürü sert eleştiride bulundu.

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Papa son konuşmalarında İsrail'e yönelik söylemini sertleştirirken Filistin'e bir uzman heyetinin gönderilmesini ve soykırım suçu işlenip işlenmediğini tespit edilmesini teklif etmişti. Papa ayrıca Ukrayna Savaşı'nın da nihayete erdirilmesi gerektiğinin altınız çizerek barış çağrısında bulunurken dünyada yaşanan her türlü çatışmanın 2025 yılında durması konusundaki temennilerini iletti.