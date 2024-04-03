Papa, Gazze'de acil ateşkes talebini yineledi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'de acilen ateşkes yapılmasına yönelik talebini yinelediğini söyledi.

Adalet olmadan barış olmayacağını belirten Papa, "Orta Doğu'dan üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanmasına yönelik kesin talebimi yineliyorum. Ayrıca Gazze'de insani yardım dağıtan gönüllülerin öldürülmesinden derin üzüntü duyuyorum. Tükenmiş ve acı çeken halkın insani yardıma erişiminin sağlanması ve rehinelerin bir an önce serbest bırakılması çağrımı da yineliyorum." diye konuştu.

Papa Franciscus, çatışmaların bölgeye yayılma riskine dikkati çekerek "Bölgedeki çatışmayı derinleştirecek her türlü davranıştan kaçınalım. Dünyanın pek çok yerine ölüm ve acı getirmeye devam eden bu ve benzeri savaşların bir an önce son bulması için çalışalım, Dua edelim." ifadelerini kullandı.

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