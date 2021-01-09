Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıracağını söyledi.
İtalyan TG5 kanalına röportaj veren Papa, küçüklüğünde çocuk felci krizinin olduğunu ve aşı için çaresizlik yaşandığını hatırlattı.
Papa, "Birilerinin neden 'Hayır, aşı tehlikelidir.' dediğini bilmiyorum. Doktorlar, bunu size iyi olabilecek, herhangi bir öne çıkan tehlikesi olmayan bir şey olarak öneriyorlarsa neden almayalım ki? İntihara meyilli bir inkar var ama bugün aşı yaptırılmalı." diye konuştu.
"HERKES AŞI OLMALI, BAŞKALARININ HAYATIYLA DA OYNUYORSUNUZ"
Papa Franciscus, "Ahlaki açıdan herkesin aşı olması gerektiğine inanıyorum. Bu, etik bir seçenektir çünkü mevzubahis olan sağlığınız ve yaşamınız ama aynı zamanda başkalarının da hayatıyla oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan'da gelecek hafta aşılamanın başlayacağını belirterek, "Ben de kendimi yazdırdım. Aşı yapılmalı." dedi.
Papa, 6 Ocak’ta ABD'nin başkenti Washington’da ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin kongre binasını bastığı olaylar karşısında şaşırdığını ifade ederek, şiddetin kesinlikle kınanması gerektiğini söyledi.
Öte yandan, Papa Franciscus'un 2015'te kişisel doktoru olarak seçtiği Fabrizio Soccorsi'nin Kovid-19 kaynaklı komplikasyonlar sonucunda 78 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.
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