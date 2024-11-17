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        Haberler Dünya Papa Franciscus: Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor | Dış Haberler

        Papa Franciscus: Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "bazı uzmanlara göre İsrail saldırısı altındaki Gazze'de olup bitenlerin bir soykırımın özelliklerini taşıdığını, bunun hukukçuların ve uluslararası kuruluşların belirlediği bu teknik tanıma uyup uymadığının araştırılması gerektiğini" belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:29 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:29
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        Papa: Gazze'de olanlar soykırım özellikleri taşıyor
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        Papa'nın Katolik aleminin 2025'te kutlayacağı Jübile yılı için yazdığı ve gelecek hafta yayımlanacak "Umut asla hayal kırıklığına uğratmaz. Daha iyi bir dünyaya doğru hac yolcuları" isimli kitabından bazı bölümler İtalyan La Stampa gazetesi tarafından paylaşıldı.

        Kitabında bir yılı aşkın süredir İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki duruma özellikle değinen Papa, "Bazı uzmanlara göre, Gazze'de yaşananlar bir soykırımın özelliklerini taşıyor. Bunun, hukukçular ve uluslararası kuruluşların belirlediği teknik tanıma uyup uymadığı dikkatle araştırılmalıdır." ifadesini kullandı.

        Göç konusuna duyarlılığıyla bilinen Papa Franciscus kitabında, göç sorunuyla karşı karşıya kalan hiçbir ülkenin yalnız bırakılmaması, hiç kimsenin bu sorunu daha kısıtlayıcı ve baskıcı yasalarla tek başına çözmeyi düşünmemesi gerektiğini belirtirken, buna karşın kayıtsız kalmanın küreselleştiği tespitinde bulundu.

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        Katoliklerin ruhani lideri, göç konusu mevzubahis olduğunda insanlığın kaybedildiğini de kaydetti.

        Papa, "Burada, menşe ülkelerde göçe neden olan nedenlerin ele alınmasının kesinlikle gerekli olduğunu tekrar teyit ediyorum." yorumunu yaptı.

        Papa Franciscus, kitabında göç konusu başlığında da yine Gazze'ye değinerek, "Özellikle, kıtlığın vurduğu, gıda ve yardımların topraklarına ulaşmasının güçleştiği bir dönemde Gazze'den ayrılan Filistinli kardeşlerimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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