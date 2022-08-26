Papa Francis'den Kuzey Kore'ye ziyaret çağrısı:

AFP'nin haberine göre, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, barış için çalışma şansını geri çevirmeyeceğini söyleyerek Kuzey Kore 'den ziyaret teklifi beklediğini belirtti. Francis, resmi bir davet olması halinde gitmeye hazır olacağını ifade etti.

Papa Francis, Güney Kore devlet televizyonu KBS'ye verdiği röportajda, "Beni davet ettiklerinde -yani beni lütfen davet edin. Hayır demeyeceğim" diye konuştu. "Hedef sadece kardeşliktir." diye ekledi.

Eski Güney Kore lideri Moon, bir zirve esnasında Kim Jong Un'un kendisine olası bir ziyarette papanın coşkuyla karşılanacağını söylediğini açıkladı.

2018 yılında Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un diplomasi turuna başlamasıyla olası bir papa ziyareti gündeme gelmişti.

DONALD TRUMP İLE KİM JONG UN GÖRÜŞMESİ TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

Ancak Kuzey Kore'de, 2019 yılında Kim Jong Un ile dönemin ABD başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen ziyarette, Donald Trump ile Kim Jong Un arasında herhangi bir anlaşmaya varılamadan görüşme sonlanmıştı. Bu görüşme sonrasında ise Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki temas büyük ölçüde kesilmişti.

2022 Mayıs ayında göreve başlayan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, nükleer silahlardan arınma karşılığında Kuzey Kore'ye yardım teklifinde bulunmuş ancak Kim Jong Un'un rejimi teklifle alay etmişti.

İki lider arasındaki bir diğer gerginlik ise Mayıs ayında Kuzey Kore'de çoğalan Covid-19 vakaları için Kim Jong Un'un Güney Kore'yi suçlaması olmuştu. Kuzey Kore liderinin bu yıl çok sayıda silah testi gerçekleştirmesi de basında yankı uyandırmıştı.

"BARIŞ İÇİN ÇALIŞIN"

Papa Francis defalarca yarımadadaki Korelileri 'barış için çalışmaya' çağırdı. "Siz Kore halkı, savaştan acı çektiniz" dedi.

Kuzey Kore anayasasında din özgürlüğü yer alıyor fakat devlet onaylı kurumlar dışında tüm dini faaliyetler yasaklandı.

Papa Francis 2014 yılındaki Güney Kore ziyaretinde, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin uzlaşması için özel bir ayin düzenlemişti.