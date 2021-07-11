Papa'dan ameliyattan sonra ilk görüntü!

Reuters

Geçtiğimiz hafta kalın bağırsağındaki rahatsızlık sebebiyle ameliyat olmak üzere Roma'da hastaneye yatan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus bir haftanın ardından ilk kez görüntülendi.

Papa Roma'da ameliyat olduğu Gemelli Hastanesi'ndeki odasının balkonuna çıkarak pazar ayinini yönetti. Yüzlerce kişi de Papa'yı dinlemeye gelmişti.

Ayrıca Papa'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

84 yaşındaki ruhani liderin operasyonun ardından yaklaşık 5 gün boyunca hastanede kalması gerekebileceği belirtilmişti. Bu arada, Papa Franciscus, 2013 yılında Papa seçildikten sonra ilk kez hastaneye kaldırılarak bir operasyon geçirdi.