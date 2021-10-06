Papa Francesco, Fransa Katolik Kilisesi'nin çocuk istismarı raporunu yorumladı: Acı ve utanç duyuyorum
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Fransa'da Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarını ortaya çıkaran raporun ardından Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, "Vakit, utanma vakti" dedi.
Fransa Katolik Kilisesi tarafından görevlendirilen Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) dün yayımladığı raporla, 1950'den bu yana 216 bin çocuğun dini görevlilerin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı.
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, bu sabah Vatikan'da düzenlenen bir törende bu rapora da değinerek "acı ve utanç" duyduğunu söyledi.
Papa, "Mağdurlara, yaşadıkları travma için üzüntümü, acımı ve utancımı, utancımızı sunuyorum. Kilise'nin çok uzun süre onları merkeze almaktan aciz kalmasının utancını" diye konuştu.
Bu sorunla yüzleşmenin zor ama gerekli bir sınav olduğunu söyleyen Papa, dini görevlileri benzer dramların yeniden yaşanmaması için çalışmaya çağırdı. Papa, kilisenin "herkes için güvenli bir ev" olmasının sağlanmasını istedi.
Vatikan'da her Çarşamba düzenlenen genel kabul töreninde kendisini dinleyenleri hep beraber dua etmeye çağıran Papa, dua sırasında "Tanrım, yücelik sana, utanç bize. Vakit, utanma vakti" dedi.
Vakaların üzerine 'sessizlik perdesi' örtüldü
Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı 2500 sayfalık rapor dün yayımlanmıştı. Raporda, dini görevlilerin cinsel istismarına uğrayan mağdurların büyük çoğunluğunun erkek çocukları olduğu ve çoğunun yaşlarının 10-13 arasında değiştiği belirtiliyordu.
Komisyon Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesi'ne bağlı okullar gibi çeşitli kurumlarda çalışan ancak dini görevli olmayan kişilerin tacizine uğrayanlar da dahil edildiğinde mağdur sayısının 330 bine ulaşabileceğini açıklamıştı.
Raporda, kilise görevlileri cinsel istismarları önleme konusunda başarısız olmanın yanı sıra bu vakaların üzerini bir "sessizlik perdesiyle" örtmekle de suçlanıyordu.
Papa Francesco, Fransa Katolik Kilisesi'nin çocuk istismarı raporunu yorumladı: Acı ve utanç duyuyorum/papa-francesco-fransa-katolik-kilisesi-nin-cocuk-istismari-raporunu-yorumladi-aci-ve-utanc-duyuyorum-3212959
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