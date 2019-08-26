Papa Francesco'dan 'gezegen için hayati önem taşıyan' Amazonlar için dua

26 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco Amazonlar'da devam eden yangınlar için dua etti, "gezegen için hayati önem taşıyan" bu yağmur ormanlarındaki alevlerin kontrol altına alınması için kolektif çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.
Papa Francesco, Pazar günleri Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda yönettiği Angelus duasında bu hafta Amazon ormanlarındaki yangınlara da değindi. Papa, "Amazon'da gelişen büyük yangınlar hepimizi kaygılandırıyor. Herkesin çabasıyla en kısa zamanda kontrol altına alınmaları için dua edelim. Akciğer görevi gören bu ormanlar gezegenimiz için hayati önemde" dedi.
Papa, 2015'te ana teması çevre sorunları olan "Övgüler olsun sana" (Laudato Si') isimli bir genelge yayımlamış ve bu genelgede "ortak evimiz" diye nitelediği gezegenin "bakımı" için ele alınması gereken acil meseleler arasında Amazonları da saymıştı.
Papa, Amazonları "Biyolojik çeşitliliğin kaybolması" başlığı altında değerlendirmiş ve bu bölgenin "gezegenin bütünlüğü ve insanlığın geleceği" için önemine vurgu yapmıştı. Amazon bölgesinin barındırdığı biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin, "ekin yetiştirmek için ormanların yakılması ya da yok edilmesi" nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtmişti.
Papa Francesco bu metinde, Amazon bölgesindeki devletler ile "uluslararası ekonomik çıkarlar" arasındaki çatışmalara da dikkat çekmişti. Papa, bölge halklarının duyarlılığını artırmak için çalışan ve "hükümetlerin, şüpheli yerel ya da uluslararası çıkarlara boyun eğmeden çevreyi ve ülkesinin doğal kaynaklarını koruma görevini yerine getirmesi için meşru baskı mekanizmalarını kullanan" uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını ise övmüştü.
Arjantinli Papa Francesco'nun talebiyle Vatikan'da gelecek Ekim ayında Amazonlar konulu bir sinod (kilise meclisi) toplantısı da düzenlenecek. Sinod'da görüşülecek konular arasında Amazon bölgesinde "çevresel sömürü ve tahribatın yol açtığı tehditler" ve yerel halkın temel haklarının ihlal edilmesi sorunları da yer alıyor.
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