Papa Francesco 3 saatlik kolon ameliyatı sonrası bir hafta hastanede kalacak

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'nun, dün geçirdiği kolon ameliyatının ardından durumunun iyi olduğu ancak bir hafta kadar hastanede kalacağı açıklandı.
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle ameliyat oldu. Genel anestezi altında yapılan ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü.
Papa'nın operasyona "iyi tepki verdiği" ve genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Vatikan, Papa'nın bilincinin açık olduğunu ve kendiliğinden nefes alabildiğini de belirtti.
84 yaşındaki Papa'nın herhangi bir beklenmedik komplikasyon geliştirmemesi halinde 7 gün kadar hastanede kalması bekleniyor.
Vatikan, Papa Francesco'nun ameliyatının önceden planlanmış bir operasyon olduğunu da vurguladı. Ameliyatın Papa'nın genellikle kabullere ve törenlere ara verdiği Temmuz ayında yapılması da bunun önceden planlanmış bir ameliyat olduğunu destekler bir unsur olarak görülüyor.
Papa Francesco dünkü ameliyattan birkaç saat önce Vatikan'da yaptığı Pazar duasında Eylül ayında Macaristan ve Slovakya'ya seyahat edeceğini açıklamıştı.
'Fiziksel acı karşısında korkağım' demişti
1936, Arjantin doğumlu olan Papa Francesco, gençliğinde geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle akciğerinin bir kısmını kaybetmişti. Papa'nın ayrıca yürüyüşünde aksamasına da yol açan siyatik ağrılarından mustarip olduğu biliniyor.
Papa 2019'da da bir katarakt operasyonu geçirmişti. Dün yapılan kolon ameliyatı ise 2013'te Papa seçildikten sonra ilk hastaneye yatırılışı oldu.
Papa Francesco birkaç yıl önce memleketi Arjantin'de yayımlanan La Voz del Pueblo (Halkın Sesi) gazetesine verdiği söyleşide genel olarak bir korkusunun olmadığını söylemiş ancak "Fiziksel acı karşısında korkağım. Sanırım 19 yaşındayken geçirdiğim akciğer ameliyatının bir etkisi" demişti.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!