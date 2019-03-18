Papa'dan Yeni Zelanda'daki cami saldırısı kurbanları için dua

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, Cuma günü Yeni Zelanda'da düzenlenen cami saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti ve "Müslüman kardeşlerimizin yanındayım" dedi.

Papa Francesco, geleneksel Pazar duası "Angelus" için Vatikan'daki San Pietro Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenişinde şunları söyledi:

"Tüm insanlığı müteessir etmeyi sürdüren savaş ve çatışmaların acısına bugünlerde Christchurch, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen korkunç saldırının kurbanları için duyulan acı da eklendi. Ölenler, yaralananlar ve aileleri için dua ediyorum. Müslüman kardeşlerimizin ve tüm cemaatin yanındayım."

Papa konuşmasında, "nefret ve şiddete karşı dua ve barış jestlerinde buluşulması" çağrısı da yaptı. "Hep birlikte, öldürülen Müslüman kardeşlerimiz için sessizce dua edelim" diyen Papa, meydandaki binlerce kişiyle birlikte bir süre sessizce dua etti.

Vatikan, Yeni Zelanda'daki cami saldırıların ardından Cuma günü de bir taziye mesajı yayımlamıştı. Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin tarafından yollanan telgrafta da Papa'nın bu "trajediden" etkilenen herkes için dua ettiği belirtilmişti.

Telgrafta, "Papa Francesco, Christchurch'teki iki camiye yönelik anlamsız şiddet eylemlerinde hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu öğrenmekten derin bir üzüntü duymaktadır ve bu saldırıların ertesinde tüm Yeni Zelandalılarla, özellikle de Müslüman topluluğuyla dayanışma içinde olduğunun bilinmesini istemektedir" ifadeleri yer aldı.

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