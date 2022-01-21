Papa'dan suistimal mağdurları için 'adalet' açıklaması

Ruhani lider, Münih ve Freising Başpiskoposluğunda geçmişte yaşanan cinsel taciz ve istismara ilişkin dün yayımlanan raporun ardından İnanç Doktrini Kongregrasyonu üyelerini Vatikan'daki kabulünde bu konuya değindi.
Papa Franciscus, konuşmasında, "Kilise, kendi mensuplarının yaptığı suistimallerin mağdurlarına adaleti sağlama taahhüdünü kararlı şekilde sürdürüyor." dedi.
Bu hususta kilise bünyesinde bazı kanuni düzenlemelerde değişiklikler yaptığını ifade eden Papa, yargının tek başına bu fenomeni durdurmak için yeterli olamayacağını ancak adaletin yeniden tesisi, skandalın onarılması ve suçlunun ıslahı için gerekli olduğunu kaydetti.
ALMAN KATOLİK KİLİSESİ'NDEKİ SKANDAL
Münih ve Freising Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, kilisedeki cinsel istismarı araştırmak için görevlendirilen Westpfahl Spilker Wastl adlı avukatlık şirketinin hazırladığı raporda, 1945-2019'da kiliselerde en az 497 taciz vakası gerçekleştiği, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi.
Almanya'da Münih ve Freising Başpiskoposu Kardinal Reinhard Marx, Münih Başpiskoposluğunda yaşanan taciz skandalından dolayı özür diledi. Marx, kiliseye bakış açısının değiştiğini söyledi.
Rapora göre, mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocukları oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaylardan etkilenenlerin çoğunu 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.
Uzmanlara göre, suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere 235 kişi bulunuyor.
Raporda Katolik dünyasının önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 olaya ilişkin harekete geçmeyerek istismarın üstünü örtmek ve doğruları söylememekle suçlanıyor.
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