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        Haberler Dünya Papa'dan Müslümanlara ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

        Papa'dan Müslümanlara ramazan dolayısıyla dayanışma mesajı

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ramazan ayına başlamaya hazırlanan Müslümanlara dayanışma mesajı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:14 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:14
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        Papa'dan Müslümanlara dayanışma mesajı
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        Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, buradaki konuşmasında, Müslümanlar için ramazan ayının başlayacağına işaret ederek, "Bu akşam, Müslüman kardeşlerimiz ramazan ayına başlıyor. Onların hepsine yakınlığımı belirtiyorum." dedi.

        Papa'dan Ukrayna için 'Türkiye' mesajı
        Papa'dan Ukrayna için 'Türkiye' mesajı

        Papa ayrıca Ukrayna ve Orta Doğu'da barış olması için dua ettiğini belirterek, sivillerin büyük acılar yaşamasına neden olan çatışmaların bir an önce son bulması temennisini dile getirdi.

        Papa Franciscus, dün de İsviçre Radyo Televizyonunda (RSI) bir kısmı yayınlanan özel röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart'ta Ukrayna Savaşı'na ilişkin "Rusya'nın da dahil olacağı barış zirvesine ev sahipliği yapmaya da hazırız." açıklamasına atıfta bulunarak, Ukrayna'nın müzakereye oturma cesareti göstermesi gerektiğini ve bu konuda Türkiye'nin de arabuluculuk teklif ettiğini söylemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #papa francis
        #vatikan
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