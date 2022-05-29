Papa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü

AA

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna-Rusya arasında uzlaşı sağlamaya yönelik çabalarının Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus​​​​​​​ tarafından övgüyle karşılandığını duyurdu.

Büyükelçi Göktaş, Vatikan’daki Papalık Sarayı'nda dün Papa tarafından kabulüne ilişkin Twitter hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, "Papa Franciscus, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdirle karşılıyor. Çözümün yolu savaştan değil, diplomasi ve müzakerelerden geçiyor. Ateşkesin sağlanması, masaya oturulması ancak bu sayede mümkün olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmedeki ana konunun Ukrayna-Rusya Savaşı olduğunu belirten Büyükelçi Göktaş, "Papa, çatışmanın başlangıcından beri her iki tarafla da temas halinde bulunan ve barış için uğraşan Türkiye'ye müteşekkir olduğunu söyledi." ifadesine yer verdi.

Büyükelçi Göktaş, Türkiye'nin bölgedeki insani yardım faaliyetlerine de değindiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Kabul sırasında, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile defalarca görüşen Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırma çabalarının halen devam ettiğine dikkati çekerek Türkiye'nin, diplomatik girişimleri ve insani yardımları hakkında Papa'yı bilgilendirme imkanı da buldum."

"BARIŞIN TESİSİNE YÖNELİK TÜM ÇABALARI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Büyükelçi Göktaş, "Türkiye olarak temennimiz, daha fazla kan dökülmeden kalıcı bir ateşkes sağlanarak tarafların müzakere masasına oturmalarıdır. Savaşın uzamasının herkes için yıkıcı sonuçlara yol açmasından endişe ediyoruz. Barışın tesisine yönelik tüm çabaları takdirle karşılıyoruz. Bu çerçevede, Papa'nın taraflara yaptığı barış çağrıları Türkiye tarafından da önemsenmektedir." ifadelerini kullandı.

Vatikan Büyükelçisi Göktaş, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile görüşmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın tarafları uzlaştırmaya yönelik girişimlerini yakinen takip eden Papa'nın da ülkemizle aynı hassasiyetleri paylaştığını müşahede etmekten büyük mutluluk duydum." değerlendirmesini yaptı.

Vatikan’da baş başa görüştüğü Papa Franciscus'a, Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bu konuda diğer ülkelerden beklentilerini aktarma fırsatı bulduğunu belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Görüşmede Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, müttefiklerimizin de aynı kararlılığı göstermelerini beklediğimizi anlattım. Vatikan gibi Türkiye olarak bizler de savaşların ve insani dramların son bulmasını arzuluyoruz."

Vatikan tarafından gelen talep üzerine gerçekleşen kabulün 25 dakika sürdüğü öğrenildi.