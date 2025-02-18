Vatikan: Papa'da zatürre başlangıcı teşhis edildi
Geçtiğimiz hafta, solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Fransuva'nın durumuna ilişkin Vatikan'dan açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, doktorlar Papa'da zatürre başlangıcı teşhis etti.
Katolik Dünyasının Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva, geçtiğimiz hafta solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Bronşitlerinden rahatsızlık yaşayan Papa'nın mevcut durumuna ilişkin Vatikan'dan açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, Papa'da zatürre başlangıcı teşhis edilirken, sağlık durumundaki 'karmaşıklık' sürüyor.
88 yaşındaki Papa'nın enfeksiyon problemi 1 haftayı aşkındır devam ediyor.
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