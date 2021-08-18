Papa'dan aşı olma çağrısı

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Papa kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan ABD merkezli Reklam Konseyi (Ad Council) ve ABD’nin bir halk sağlığı koalisyonu olan COVID Collaborative adı altında hazırlanan video mesajında "Tanrı'nın lütfu ve birçok kişinin çalışması sayesinde, artık bizi Covid-19’dan koruyacak aşılarımız var." ifadelerinde bulundu.

Papa, ‘‘Aşılar bize pandemiyi sona erdirme umudunu veriyorlar, ancak yalnızca herkesin kullanımına açıksa ve birlikte çalışırsak." açıklamasında bulundu.

Papa, mart ayında aşı olmuş ve aşının etik bir zorunluluk olduğunu söylemişti.

Toplumda birçok insanın aşılara karşı tereddüttü devam ederken özellikle aşıya erişim, Delta varyantı ve aşıların etkinliği sorgulandı.

Uzmanlar toplumda özellikle aşılanmamış bireylerin, her zamankinden daha fazla tehlikeli varyantların gelişmesine zemin oluşturacağı konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD merkezli Reklam Konseyi, Papa’nın mesajının küresel izleyici kitlesi için tasarlanan ilk kampanyayı temsil ettiğini söyledi.