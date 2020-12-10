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Paolo Rossi hayatını kaybetti

İtalya'nın 1982 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunun efsane isimlerinden Paolo Rossi 64 yaşında hayatını kaybetti

10.12.2020 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
Paolo Rossi hayatını kaybetti
Bir efsane daha hayatını kaybetti
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1982'de İtalya'yla Dünya Kupası zaferi yaşayan, turnuvanın Altın Top ile Altın Ayakkabı ödüllerini alan ve o sene Ballon d'Or'un da sahibi olan efsane futbolcu Paolo Rossi'nin 64 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Efsane futbolcunun hayatını kaybettiğini son yıllarda yorumculuk yaptığı RAI kanalı, “Çok üzücü haber: Paolo bizi bıraktı. Unutulmaz Pablito hepimizi 82’nin yazında futbola aşık etmişti. Aynı zamanda RAI’de iyi bir iş arkadaşıydı. Huzur içinde yat Paolo” ifadeleriyle duyurdu. Rossi’nin eşi de Instagram’dan eski futbolcunun fotoğrafını paylaşıp “sonsuza kadar” yazdı. Rossi’nin ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Birçok otoritenin tüm zamanların en iyi forvetleri arasına koyduğu Rossi, Milan ve Juventus formalarını terletmişti. Rossi’nin hafızalara kazınan performansı ise 1982 Dünya Kupası’ndaydı. 3-1 kazanılan final maçında Batı Almanya’ya İtalya’nın ilk golünü atan Rossi, daha önceki turlarda turnuvanın favorilerinden Brezilya’ya karşı hat-trick yapıp Güney Amerika devini kupanın dışına itmişti.

Rossi 1982’de hem Dünya Kupası Altın Ayakkabı ödülünü hem de FIFA Ballon d’Or’u kazandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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