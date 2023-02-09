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Haberler Voleybol

Paola Egonu'dan "İtalya ırkçı bir ülke" çıkışı

Türkiye’de VakıfBank forması giyen İtalyan milli oyuncu Paola Egonu, ülkesi İtalya’da kendisine yönelik ırkçılık olduğunu söyledi.

Giriş: 09.02.2023 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL
Paola Egonu'dan
AA

Ülkesinin Sanremo kentinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenen tarihi müzik festivaline konuk olacak Egonu, bugün gerçekleştirilen basın toplantısında, "İtalya ırkçı bir ülke ama herkes ırkçı ya da kötü değil. Ama bana 'ırkçılık var mı' diye sorarsanız buna yanıtım 'evet' olur." dedi.

İtalya'nın bu konuda iyileşme gösterdiğini de ifade eden 24 yaşındaki Egonu, "Mağduru oynamak istemiyorum ama işlerin nasıl olduğunu da söylüyorum." diye konuştu.

Nijerya asıllı Egonu, İtalyan milli takımına geri dönüp dönmeme konusunu ise değerlendirdiğini dile getirdi.

İtalya Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncü olmasının ardından Egonu, ırkçılığa varan sert eleştirilere maruz kaldığı gerekçesiyle milli takımı bırakmayı düşündüğü söylemişti.

Egonu'nun menajeri Marco Reguzzoni de yıldız oyuncunun, maç sonunda yaşadığı hayal kırıklığının etkisiyle böyle bir çıkış yaptığını, kendisine yönelik eleştirilerden ötürü yorgun olduğunu ve "sadece bir mola" vermek istediğini belirterek, Egonu'nun sözlerine açıklık getirmişti.

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