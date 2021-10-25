FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray Nef, 3. maçında köklü Yunan temsilcisi PAOK karşısına çıkıyor. Grupta 2'de 2 yaparak lider durumda bulunan sarı kırmızılılarda tek hedef galibiyet...

PAOK GALATASARAY NEF MAÇI NE ZAMAN?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu PAOK Galatasaray Nef maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY NEF KADROSU

Dee Bost, Kravish, Trimble, Purcell, Blackshear, Sadık Emir Kabaca, Eray Aydoğan, Ege Arar, Göksenin Köksal, Rıdvan Öncel