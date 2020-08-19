UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

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