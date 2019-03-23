Panucci: "Türkiye hiçbir şey yapmadı"

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yendi. Mücadelenin ardından Arnavutluk Teknik Direktör Christian Panucci, açıklamalar yaptı.

İlk yarıda Türkiye'nin iyi oynamadığını vurgulayan Panucci, "İlk yarıda Türkiye hiçbir şey yapmadı, sıfır. Biz golü bulamadık. 2. yarıda da iyi değildik, Türkiye golü attı, bir şey yapamadık. Bizim de fırsatlarımız vardı" dedi.

İkinci devrede fiziksel olarak geride kaldıklarını dile getiren Panucci, "İkinci yarıda da biz iyi oynamadık. Fiziksel olarak rakipten geride kaldık. Türkiye'ye golü atamayınca, maçı da kazanamadık. Şimdi Andorra maçında ne yapacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.