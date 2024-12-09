Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları belli oldu! 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahipleri kimler oldu?
50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları tam liste araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran'ın yaptığı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. Türkiye'nin yıldız isimlerini bir araya getiren gecede ödüller sahiplerini buldu. En iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi dizi ve daha pek çok kategoride ödül dağıtılan gecede kazanan isimleri öğrenmek isteyenler ''50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahipleri kimler oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2024 Pantene Altın Kelebek Ödülü kazanan isimler ve tüm detaylar…
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50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ödülleri sahiplerini buldu. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan, Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 50'nci kez düzenlendi. 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen görkemli törene ünlü isimler akın etti. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunumuyla ekranlara gelen törende ödülle taçlandırılan isimler ve yapımlar belli oldu. Peki, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kazananları kimler oldu? İşte, 50. Pantene Altın Kelebek Ödülü kazananlar listesi 2024…
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ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİYLE BULUŞTU
Türkiye’nin en uzun soluklu ödül organizasyonu Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 50'nci kez düzenlendi. Sunuculuğunu Çağla Şıkel ile Cem Davran’ın yaptığı 50. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Türkiye’nin yıldız isimlerini bir araya getirdi.
8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen gecede 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu.
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İŞTE 50. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ
EN İYİ KADIN OYUNCU: DEMET EVGAR (BAHAR) SHOW TV - Demet Evgar'a ödülü Salih Bademci takdim etti.
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EN İYİ ERKEK OYUNCU: MERT YAZICIOĞLU (KIZIL GONCALAR) NOW – Mert Yazıcıoğlu'na ödülü oyuncu Salih Bademci verdi.
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EN İYİ DİZİ: İNCİ TANELERİ- KANAL D – İnci Taneleri ekibi adına ödülü Hazar Ergüçlü usta oyuncu Ediz Hun'un elinden aldı.
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PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: ALİSA SEZEN SEVER, MELİS MİNKARİ, SÜMEYYE AYDOĞAN, YİĞİT KOÇAK – Pantene Yıldızı Parlayanlar ödülünü; P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Marka Operasyonları Başkan Yardımcısı Özge Erdem takdim etti.
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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: GÜLDÜR GÜLDÜR EKİBİ (SHOW TV) Ödülü ekibi adına Aylin Kontente, oyuncu Selim Bayraktar'ın elinden aldı.
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EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: GİRAY ALTINOK (PRENS/BLU TV) Ödülü Selim Bayraktar verdi.
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: PRENS (BLU TV) - Prens ekibine ödülü Selim Bayraktar verdi.
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MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ: ACUN ILICALI - Ödülü Kerem Alışık verdi.
MESLEKTE 30. YIL ÖDÜLÜ: ATA DEMİRER – Ödülünü sunucu Cem Davran'ın elinden aldı.
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MESLEKTE 35. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: MÜGE ANLI - Ödülü Kerem Alışık verdi.
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EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: MELİSA DURU ÜNAL (LEYLA: HAYAT... AŞK...ADALET... / NOW TV) Ödülü Sinem Kobal verdi
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: SARP KAAN ALTINÇAPA - (SANDIK KOKUSU / SHOW TV) Ödülü Sinem Kobal verdi.
EN İYİ ARABESK FANTEZİ ERKEK SANATÇI: HAKAN ALTUN - Ödülü Ferhat Göçer verdi.
EN İYİ ARABESK KADIN SANATÇI: EBRU YAŞAR - Ödülü Ferhat Göçer verdi.
EN İYİ ŞARKI: ATEŞE DÜŞTÜM - MERT DEMİR & MELA BEDEL - Ödülü Ferhat Göçer verdi.
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EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: ESRA EROL'DA (ATV) - Ödülü Bergüzar Korel verdi.
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: ROJBİN ERDEN - BERTAN ASLLANİ (YABANİ) NOW - Ödülü oyuncu Damla Sönmez verdi.
EN İYİ DİJİTAL PLATFORM DİZİSİ: ŞAHSİYET (GAİN) - Şahsiyet ekibi adına ödülü Kerem Çatay ve Onur Saylak, Ebru Özkan'ın elinden aldı.
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: TÜRKAN ŞORAY
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: AHMET MEKİN
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: FİLİZ AKIN
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: KADİR İNANIR
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: İZZET GÜNAY
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: GÖKSEL ARSOY
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: PERİHAN SAVAŞ
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: EDİZ HUN
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ SİNEMANIN EFSANELERİ: EMEL SAYIN
EN İYİ KADIN SUNUCU: ÇAĞLA ŞIKEL (ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN ) - Çağla Şıkel ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın elinden aldı.
EN İYİ ERKEK SUNUCU: AHMET MÜMTAZ TAYLAN (EMPATİ/NTV) Ödülü Cem Davran verdi.
EN İYİ DİJİTAL İÇERİK: HASAN CAN KAYA (KONUŞANLAR/EXXEN) Ödülü Tülin Şahin verdi.
EN İYİ DİJİTAL KADIN İÇERİK ÜRETİCİ: YASEMİN SAKALLIOĞLU - Ödülü Tülin Şahin verdi.
EN İYİ DİJİTAL ERKEK İÇERİK ÜRETİCİ: ALPER RENDE - Ödülü Tülin Şahin verdi.
EN İYİ SPOR PROGRAMI: BEIN SÜPER LİG - Ödülü Şansal Büyüka verdi.
EN İYİ YARIŞMA: MASTERCHEF (TV8) - Ödülü Güzide Duran verdi.
EN İYİ RAPÇİ: CEZA - Ödülü Demet Sağıroğlu verdi.
EN İYİ ERKEK ŞARKICI: SEMİCENK - Ödülü Sinan Akçıl verdi.
EN İYİ KADIN ŞARKICI: SİMGE SAĞIN - Ödülü Sinan Akçıl verdi.
EN İYİ MÜZİK GRUBU: DEDUBLÜMAN - Ödülü Ozan Doğulu verdi.
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICI: EMRE FEL - M-LİSA - BENGÜ BEKER'in layık görüldüğü ödülü Ozan Doğulu verdi.
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50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: EROL EVGİN - Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu verdi.
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: MFÖ - Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu verdi.
50. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: BÜLENT ERSOY - Ödülü Demirören Medya Ticari Grup Başkanı Emrah Kurtoğlu verdi.
AZERBAYCAN'IN YILDIZI PARLAYANLARI: RİLAYA HUSEYNZADE - Ödülü Senuber İsgenderli verdi.
AZERBAYCAN'IN YILDIZI PARLAYANLARI: FARİDA ABDULLA - Ödülü Senuber İsgenderli verdi.
AZERBAYCAN'IN YILDIZI PARLAYANLARI: DENİZ TAJEDDİN - Ödülü Senuber İsgenderli verdi.