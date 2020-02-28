46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni, normal şartlarda bu akşam yapılacaktı. Ancak bugün yapılan bir duyuru ile Pantene Altın Kelebek ödül töreninin iptal edildiği duyuruldu. İşte Pantene Altın Kelebek ödül töreni ile ilgili detaylar...

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İPTAL DUYURUSU

Yapılan duyuruda "46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni, İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Vatanımızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

2020 PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödül töreninin bugün iptal edilmesinin ardından henüz törenin yapılacağı yeni tarih duyurulmadı. 46. Pantene Altın Kelebek ödül töreni ile ilgili detaylar belli oldukça ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.