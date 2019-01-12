Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda 2 günde 15 hastaya endoskopik yöntemle yapılan pankreas operasyonlarını 100 doktor aynı anda canlı olarak izledi.

AA'nın haberine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Cindoruk ve Prof. Dr. Dilek Oğuz moderatörlüğünde, çeşitli pankreas rahatsızlıkları bulunan ve özel olarak seçilen 15 hastaya, endoskopik ultrasonografik yöntem uygulandı.

Türk Gastroenteroloji Derneği ve Gastrointestinal Endoskopi Derneği'nin de katkılarıyla gerçekleşen operasyonları, farklı illerden gelen 100 gastroenteroloji uzmanı konferans salonundan canlı olarak izledi.

4 ameliyathanenin kullanıldığı operasyonları takip eden uzman hekimler, ameliyathaneye canlı olarak bağlanarak sorular da yöneltti.

Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden gelen gastroenteroloji uzmanlarıyla, girişimsel endoskopik yöntemler hakkında deneyimlerini paylaştıklarını söyledi.

2 gün süren operasyonların yoğun bir katılımla izlendiğini ifade eden Cindoruk, "Türkiye'nin en ücra köşelerinden gelen meslektaşlarımız hem çok sayıda pankreas vakası görmüş oldu hem de endoskopik girişimler hakkında bilgi ve deneyim sahibi oldular." dedi.

Prof. Dr. Cindoruk, pankreas hastalıklarının tedavisinde genelde kapalı olarak bilinen endoskopik yönteme başvurduklarını dile getirerek, "Açık cerrahi her zaman kaçındığımız bir yöntemdir. Gastroenteroloji, dahiliyenin bir alt branşı gibi görülse de cerrahi branşla iç içedir. Pankreas hastalıkları safra kesesine ait hastalıklardır. Bunlara da genelde endoskopik girişimsel yöntemlerle müdahalede bulunuyoruz." diye konuştu.

Mehmet Cindoruk, pankreas rahatsızlığı bulunan 15 hastaya yapılan operasyonlarda, pankreas kanseri oluşmadan nasıl tanı konulabileceğinin de ortaya konulduğunu aktardı.

"PANKREAS KANSERİ OLUŞMADAN ÖNCE SAPTAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplumda pankreas kanserinin görülme sıklığında bir artış olduğuna dikkati çeken Cindoruk, şöyle konuştu:

"Özellikle sigara ve alkol tüketimi burada ön plana çıkıyor. Sigara ve alkolden uzak durmak bu hastalığın ortaya çıkmasını da engelleyen faktörler arasında yer alır. Bu operasyonlardaki amacımız da pankreas kistlerinde kanser oluşmadan önce saptamak ve hastanın hayatını kurtarmak.

Pankreas kistleri belirti vermiyor. Bu konuda uzmanlaşmış gastroenterologlar tarafından tanısı konulabiliyor. Bu durumu küçük bir böbrek kisti gibi değerlendirmemek gerekiyor. Pankreas kistleri ileride kanserleşme riskine sahiptir. Her kist değil ama büyük bir kısmı kanserleşebiliyor. Biz kanser kistlerini saptamaya çalışıyoruz. Saptadığımız vakalarda lezyonun içine girerek sıvı örneklemeleri alıyoruz. Eğer kanserleşme olan bir kist ise erkenden endoskopik tedavi yöntemleri varsa onu uyguluyoruz, yoksa cerrahi uyguluyoruz."

"HASTALARIN BÜYÜK CERRAHİ OPERASYONA GİRMESİNE GEREK KALMADI"

Prof. Dr. Cindoruk, karın bölgesinin en zor cerrahilerinden birinin pankreas cerrahisi olduğunu belirterek, erken tanı ve tedaviyle kanseri önlenemenin mümkün olduğunu ifade etti.

2 gün süren pankreas operasyonlarının büyük ilgi gördüğünü belirten Cindoruk, şunları kaydetti:

"Yurdun dört bir yanından hekimlerimiz bu işlemleri takip etmek için geldi. Hekimlerimiz deneyimlerini alarak bölgelerine gidecek ve pratikte bunu devam ettirecek. Yaptığımız kapalı yöntemlerle hastaların büyük bir cerrahi operasyona girmelerine gerek kalmıyor.

Pankreas iltihabı günümüzde çok sık görülüyor. Enfeksiyon ve safra kesesi taşları da bunlara neden olabiliyor. 15 değerli seçilmiş hasta grubumuz içerisinde bu hastalarımız da bulunuyordu. Pankreas iltihabı, lavabonun içindeki pis çamur atıkları gibidir. Bu durumda olan vakalarımızda endoskopik işlemlerin nasıl olduğunu hekim arkadaşlarımız da deneyimlemiş oldular."