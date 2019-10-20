20 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Erdal Işık, "Panik atağı olanlar akıl veya ruh hastası değildir. Üstelik tedavisi de çok basittir. İyi bir tedaviyle 20 günden sonra panik düzelmeye başlar." dedi.
Prof. Dr. Işık, "Uluslararası Katılımlı İnteraktif Psikiyatri Eğitim Kongresi" için geldiği Antalya'da AA muhabirine, panik atağın gerçek tehlike veya görünürde belirgin neden olmamasına rağmen şiddetli fiziksel belirtilerle kendini gösteren yoğun korku atağı olduğunu söyledi.
Panik atak anının çok korkutucu olduğuna dikkati çeken Işık, atak geldiğinde kişinin kalp krizi geçirdiğini ya da öleceğini düşünebildiğini anlattı.
Sağlıklı insanların bile hayatlarında bir ya da iki defa panik atak geçirebildiğine değinen Işık, atakların sürekli tekrarlanması halinde hastalık teşhisinin konulabileceğini dile getirdi.
GENETİK FAKTÖRLER TETİKLİYOR
Işık, panik atak hastalarına ilişkin toplumda yanlış bilgilerin olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Panik atağı olanlar akıl veya ruh hastası değildir. Üstelik tedavisi de çok basittir. İyi bir tedaviyle 20 günden sonra panik düzelmeye başlar. Hastalara 'Sen güçlü bir insansın. Bunu yenersin. Tedavi olmana gerek yok' gibi yanlış yönlendirmeler yapılıyor. Panik atakta, aniden terleme, nefes darlığı, çarpıntı, titreme, göğüs ve karın ağrısı, baş dönmesi, bayılma hissi, ölüm korkusu, uyuşma, üşüme veya ateş basması gibi belirtiler meydana gelebilir. Genetik faktörler, anatomik bozukluklar, antidepresan ilaçlar, boşanma, aşırı duygulanma, kafein, sigara, alkol ve uyuşturucu maddeler panik atak sıklığını artırabilir."
Tıbbi çözüm yollarının ertelenmesiyle hastaların her olayda aşırı korku ve endişe hissettiğini ifade eden Işık, yaşanılan korkunun hastanın tüm hayatını olumsuz etkileyebildiğini vurguladı.
Panik atak tedavisinin çok basit olduğunu belirten Işık, "Psikiyatride bütün hastalıklar iyileşebilir. Endişe edilecek bir durum yok. Tedavide amaç kişiyi uyuşturmak ya da rahatlatmak değil, aksayan tetikleme mekanizmalarının tekrar düzgün çalışmasını sağlamaktır. Bu nedenle kullanılan tedaviler, uyuşturucu ya da sakinleştirici özelliği taşımaz. Bunlar düzenleyici olarak işlev görür." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!