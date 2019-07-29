Pangolin Pulu nedir? Pangolin pulu ne işe yarar? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul Havalimanı’nda Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda nesli tükenmekte olan pangolinlere ait 1 ton 217 kilogram pul ele geçirildi. Pangolin pulunun asya ülkelerinde şifalı olduğu inanılıyor ve piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 500 bin lira.

PANGOLİN PULU NEDİR?

Pullarının tedavi edici özelliği olduğuna inanıldığı için yasa dışı yollarla avlanan pangolinler, uluslararası kaçakçılık faaliyetlerine de sıklıkla konu oluyor. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirlenirken, kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN’nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer aldığı belirtildi.

PANGOLİN PULU NE İŞE YARAR?

Kimyasal olarak pangolin pulu ile tırnak yemenin bir farkı yok, ancak yine de et ve kanıyla beraber pullarının da tedavi edici özellikleri olduğu düşünülüyor. Pangolin fetüsleri bile tüketiliyor. Pangolinin pulları bazı geleneksel ilaçların içerisine katılıyor.