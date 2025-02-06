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        Haberler Gündem Güncel Panel sistemi kurmuşlar! Sitedeki iki farklı bloğa yasa dışı bahis baskını! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Panel sistemi kurmuşlar! Sitedeki iki farklı bloğa yasa dışı bahis baskını!

        İstanbul'da düzenlenen bir yasa dışı bahis operasyonunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Zeytinburnu'nda bir sitede yapılan operasyonda iki farklı bloğa baskın düzenlendi. Olayda çete üyeleri tarafından panel sistemleri kurulduğu da tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:24
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        Siteye yasa dışı bahis baskını!
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        İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarıyla ilgili suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu Zeytinburnu'ndaki bir sitede yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını ve panel sistemlerinin kurulduğunu tespit etti.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 4 zanlıyı yakaladı. Aramalarda 3 dizüstü bilgisayar ile 7 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonun devamında aynı sitenin farklı bloğunda aynı suçun işlendiğini tespit eden ekipler, buradaki adreste de 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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        #son dakika
        #yasa dışı bahis
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