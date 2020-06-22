Pandemiyi yenenler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor - İSTANBUL

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, alınan tedbirlerle durdurulmaya çalışılırken, Kovid-19 hastaları hastanede yoğun bir tedavi sürecinden geçiyor.Hastaneden taburcu olduktan sonra belli bir süre kendilerini karantinaya alan hastalar, geçirdikleri sıkıntılı günleri, hastalık sürecinde neler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Kovid-19 mücadelesini kazanan 42 yaşındaki Songül Perçin, ilk başta hastalığın ne olduğunu anlamadığını söyledi. Ağır semptomlar yaşadığını belirten Perçin, hastalık günlerini "Nefes almakta çok zorlandım, tepki vermemeye başladım. İlk başta boğazım çok kötü olmuştu. Koku ve tat alamıyordum, hiçbir şeye tepki veremiyordum, nefes alamıyordum. Gerçekten zor günlerdi. Hastaneye yatıp, ilaç aldıktan sonra biraz daha iyi hissettim." şeklinde anlattı.Hastanede son yapılan Kovid-19 testinin negatif çıkmasıyla taburcu edilen Perçin, kendini 14 gün karantinaya aldığını kaydetti. Herkesi dikkatli olması konusunda uyaran Perçin, "Allah düşmanımın başına dahi vermesin. Çok zor bir hastalık." dedi.- "Çok zorlu bir süreç yaşadım"Hastalığı yenen 55 yaşındaki Aziz Baydır ise çok zorlu bir süreç yaşadığını belirterek, yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı:"İlk önce ateşim çıktı, iştahım kesildi. Hastaneye gittik ve test yapıldıktan sonra koronavirüs teşhisi konuldu. Çok kötü bir hastalık. 12 gün hastanede yattım, 14 gün de evde karantinada kaldım. Yaklaşık bir ayda kendime gelebildim. Bütün insanların yasağa, kurallara uymasını isterim, sosyal mesafe korunmalı. Tüm sağlık ekiplerinden Allah razı olsun."Hastanede yattığı sürede aile bireyleriyle sadece cep telefonu aracılığıyla görüntülü olarak görüşebildiğini ifade eden Baydır, hastalık teşhisi konulduktan sonra aile bireylerinin de tedbiren kendilerini evde karantinaya aldıklarını söyledi.Baydır, iyileştikten sonra hastaneye giderek iki kez plazma bağışında bulunduğunu sözlerine ekledi.
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