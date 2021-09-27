Pandemiyi fırsat bilip hayalini gerçekleştirdi! Maliyeti şaşırttı

İHA

Koronavirüs sürecinde evde kalan 60 yaşındaki emekli makina mühendisi Nurettin Mert, kapısının önünde bulunan aracını karavana çevirmek istedi.

İHA'nın haberine göre 10 yıl önce bir araç alan Mert, kolları sıvayarak hayalini kurduğu karavanı pandemi sürecinde tamamlamayı başardı.

Mert, karavanı yaklaşık 4 ay boyunca her gün aracıyla vakit geçirerek apartmanın giriş katındaki atölyesinde tasarladı.

Benzer karavanların piyasa değerinin 120 bin lira olduğunu belirten Mert, yaptığı karavanı ise 35 bin liraya mal ettiğini söyledi.

"YAKLAŞIK 4 AY ÖNCE YAPMAYA BAŞLADIM"

Nurettin Mert, yıllardır hayali olan karavanı yaklaşık 4 ay önce yapmaya başladığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı 17 günlük sokağa çıkma kısıtlama sürecini açıkladığı zaman gidip malzemeleri aldım ve apartmanın içerisinde bulunan küçük hobi atölyeme güvenerek evin önünde yapıma başladım.

İlk defa böyle bir şey yapmıyorum. Daha önceden de imalat süreçlerinde bulundum. Bu karavanlar sök tak diye tabir ediliyor. Aracın kasasına 4 köşeden 4 tane gerdirme cıvatalarıyla sabitliyorsunuz, enerjisini bir kablo yordamıyla alıyorsunuz. Şu an bu yük nakli olarak geçiyor. Kamyonetin üzerine koyuyorsunuz, gittiğiniz yerde kolayca araçtan ayırıyorsunuz. Karavan orada kalıyor. Siz de aracınızla diğer ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Geldiğinizde yer bulamama problemi olmuyor en azından” dedi.

"ARACINIZI GETİRİN SİZE DE YAPAYIM"

Mert, yaptığı karavana benzer bir karavanın yaklaşık 120 bin TL olduğunu söyleyerek, "Bu yaptığım karavan 30-35 bin TL'ye mal oldu. Çok ilgi duyan oldu. Günde 3-4 kişiyle ben bu konu üzerinden sohbet ediyorum. Satın almak isteyenlere “Bu benim ilk göz ağrım, siz aracınızı getirin size de yapayım” diyorum. Pandemi bu süreci hızlandırdı ama karavan benim 8-10 yıllık hayalimdi aslında. Bu aracı da ben özellikle o yüzden aldım” diye konuştu.